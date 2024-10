Regionali Calabria, Aiello si presenta ai reggini: “Risolvere le emergenze e programmare i livelli di sviluppo” – FOTO

Francesco Aiello, candidato alle elezioni regionali del 26 gennaio come governatore della Regione Calabria con il Movimento 5 Stelle si presenta, insieme al suo team, a Reggio Calabria.

“Perchè ho deciso di scendere in campo? Per senso di appartenenza al territorio – esordisce Aiello ai nostri microfoni – Raggiunto il livello più elevato della mia carriera accademica ho deciso di dare il proprio contributo da economista per un progetto politico civico finalizzato a porre attenzione e a risolvere i problemi veri della Calabria”.