Gli 'invisibili' delle Regionali in Calabria: c'è chi ha preso 0 voti

Ad ogni tornata elettorale, ci sono casi di candidature bizzarre, particolari, quasi ironiche nel loro essere strafottenti. Candidature che si potrebbero definire un omaggio ai poeti maledetti della Francia dell'Ottocento, ridanciane, al di sopra delle liti e delle tensioni solitamente padroni della politica.

Alle ultime regionali in Calabria non sono mancati casi di candidati che hanno ottenuto una manciata di voti, spesso si tratta dei cosiddetti 'riempilista', persone che vengono inserite all'interno delle liste senza una vera motivazione, se non quella di raggiungere il numero necessario di elementi per presentare le liste.

Fa particolarmente sorridere, limitandosi a dare uno sguardo dei risultati della Circoscrizione Sud, dei 0 voti ottenuti da Flavio Russo dell'Udc. Quasi come fosse un atto di ribellione suprema verso la politica, Russo infatti ha deciso di non votare nemmeno...se stesso. Non va meglio a Maria Simeri di Europa Verde, o di Domenico La Marca e Isabella Campana del Partito Animalista: per loro soltanto un voto, chissà se almeno in questo caso la preferenza è stata attribuita verso la propria persona. Sempre all'interno del Partito Animalista, sono 2 i voti ottenuti da Angelica Clara Palumbo e Maria Rosaria Rossetti, un risultato che 'doppia' quello dei colleghi di lista.

Al netto delle considerazioni scherzose su risultati di questo tipo, c'è un dato che osservando con attenzione i dati elettorali spiega in modo chiaro uno dei motivi che hanno portato al successo a valanga del centrodestra guidato da Roberto Occhiuto. La gran parte, se non totalità, dei candidati che hanno ottenuto un numero di preferenze irrisorio, fanno parte della coalizione di centrosinistra. Liste particolarmente 'sgonfie', con un numero di big capaci di ottenere risultati importati notevolmente inferiore rispetto al centrodestra, hanno portato ad un risultato finale del tutto simile a quello registrato un anno e mezzo fa.