Regionali Calabria, AVS presenta i candidati per Reggio: ‘Una lista di autentica sinistra’

Ci siamo! Pronti ad un’avventura elettorale che, pur carica di difficoltà, è anche piena di entusiasmanti opportunità. È stata presentata nella Circoscrizione SUD (provincia di Reggio Calabria) la lista AVS – Alleanza Verdi Sinistra, a sostegno della coalizione guidata dal Presidente Pasquale Tridico.

Una lista autenticamente di sinistra e ambientalista

Si tratta di una lista composta da donne e uomini, compagne e compagni che hanno deciso di offrire il loro contributo per costruire una Calabria più giusta e più bella. Una lista che rappresenta i valori più alti della cultura e della pratica politica della sinistra, coniugando qualità umana e politica, copertura dei territori e radicamento elettorale.

Un progetto ambientalista e progressista, che Alleanza Verdi Sinistra sostiene con energia e passione.

I candidati simbolo

Nella lista figurano personalità di grande valore e forte radicamento nel territorio: Mimmo Lucano, sindaco di Riace ed europarlamentare AVS, simbolo identitario di una Calabria visionaria. Donatella Di Cesare, filosofa, romana con profonde radici calabresi, voce preziosa e fuori dal coro. Demetrio Delfino, segretario provinciale di Sinistra Italiana, ex assessore ed ex Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Patrizia Gambardella, storica femminista ed ex amministratrice reggina, oggi Presidente della sezione ANPI Nilde Iotti. Salvatore Fuda, sindaco per 10 anni e attuale vicesindaco di Gioiosa Ionica, consigliere metropolitano con deleghe ad ambiente e protezione civile. Sonia Patti, psicologa e psicoterapeuta, attivista sociale ed esperta di programmazione europea tra Locri e Roma. Michele Tripodi, sindaco comunista di Polistena, ex assessore e consigliere provinciale, saggista politico.

Una campagna elettorale difficile ma appassionante

“La campagna elettorale sarà certamente complessa, anche per il poco tempo a disposizione, ma la lista AVS saprà farsi valere portando avanti con forza i valori della sinistra reggina.

L’obiettivo è lavorare con dedizione per una Calabria nuova, fondata sulla cultura del diritto e non sulla logica del favore, con servizi pubblici e infrastrutture funzionanti, e con un’attenzione reale verso chi vive condizioni di difficoltà. Alleanza Verdi Sinistra, a supporto del Presidente Tridico, è pronta ad affrontare la sfida”.