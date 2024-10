Regionali Calabria, Imbalzano: ‘Soluzioni adeguate per tutti i tirocinanti’

La drammatica situazione dei tirocinanti della giustizia e dei tirocinanti in genere che svolgono un lavoro prezioso presso i Tribunali e le Corte d’Appello di Reggio Calabria e Palmi, deve trovare un immediato e concreto riscontro e non, al contrario, vane promesse che illudono ed alimentano solo false speranze.

“La burocrazia regionale – dichiara Candeloro Imbalzano candidato alla elezioni regionali del 26 gennaio con la lista Forza Italia Berlusconi per Santelli – nelle more di una stabilizzazione, avrebbe dovuto intervenire in maniera celere consentendo la proroga dei lavoratori e soluzioni per tutti i lavoratori precari. Questo non è stato fatto. Il nostro impegno alla Regione Calabria sarà quello di trovare un’immediata soluzione alla problematica, affinchè venga garantita continuità nell’espletamento del lavoro svolto dai tirocinanti, ma vengano anche riconosciuti agli stessi, la grande competenza ed esperienza acquisita in tutti gli anni del loro operato. Le nostre priorità – continua Imbalzano – saranno sempre le emergenze sociali, perché i lavoratori hanno bisogno di vedere riconosciuti i propri diritti e di avere dei rappresentanti onesti, autorevoli e competenti che si battano con loro per l’affermazione degli stessi”.