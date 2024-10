Regionali, Cannizzaro: ‘Abbiamo stravinto. Spero si arrivi presto alle elezioni cittadine’

Ha il volto stanco ma decisamente più rilassato l’on Francesco Cannizzaro. Lui che in questa campagna elettorale ha lottato come un leone, si concede in una lunga intervista ai nostri microfoni per analizzare il voto nel ‘day after’.

“Sono stanco, abbiamo fatto una campagna elettorale cortissima ma intensa. E’ stato faticoso perchè abbiamo voluto spiegare che vogliamo cambiare la Calabria. Abbiamo viaggiato tanto e incontrato migliaia di persone. Sono particolarmente soddisfatto e da domani si inizia a lavorare”.

Reggio, provincia più azzurra d’Italia

Per Forza Italia il risultato è davvero storico perchè in provincia di Reggio il partito di Berlusconi si attesta con oltre il 21%.

“Abbiamo stravinto queste elezioni. E’ un risultato storico che supera ogni aspettativa con oltre il 17% a livello regionale e il 21% in provincia di Reggio Calabria. Questi sono risultati da ‘1994’. Ho sentito poche ore fa anche il presidente Berlusconi ed era entusiasta. Comunico che Reggio Calabria è la provincia più azzurra d’Italia. Anche Forza Azzurri, la seconda lista di FI ha fatto molto molto bene. In altre città purtroppo il trend non è lo stesso e dunque ci godiamo questo straordinario risultato regionale, frutto di un lavoro quotidiano”.

L’on. Francesco Cannizzaro commenta poi il risultato del Partito Democratico:

“Mi pare che non sia entusiasmante il risultato del PD in una Reggio in cui tutto va male. Risultato che testimonia il crollo di Falcomatà e della sua amministrazione. E’ una risposta chiara e netta da parte della città”.

In realtà, i dati dicono che il Partito Democratico sia quello che ha ottenuto più voti in città, con il 21,42%. Poco sotto FI con il 18,97%. Tuttavia il consigliere che ha raccolto più voti a Reggio Calabria è Arruzzolo di Forza Italia.

“Giovanni Arruzzolo è il candidato di FI arrivato primo e davanti ad un assessore di Falcomatà e davanti anche a Nicola Irto. Il candidato di Forza Italia è il candidato più votato in assoluto. I risultati testimoniano come l’amministrazione della Città Metropolitana e la classe dirigente della città sia stata bocciata. Credo sia un antipasto politico, il risultato delle regionali può rappresentare un momento significativo in vista delle prossime elezioni comunali. Mi auguro di andarci presto per il bene della città”.

C’è un altro dato che ha fatto tanto discutere. Quello derivante dal partito dell’astensionismo.

“E’ un dato triste ma mi sembra che negli ultimi anni l’astensionismo stia aumentando un pò ovunque. La classe dirigente deve fare sicuramente un mea culpa ma purtroppo i dati sono in calo ovunque perchè c’è un distacco tra politica e popolazione. Sta a noi recuperare questo gap ma non mi si può dire che abbiamo perso le elezioni. Noi le elezioni le abbiamo stravinte e siamo un punto di riferimento per i calabresi”.

“Io sindaco di Reggio Calabria? La domanda è pertinente. Sono stato chiamato dagli elettori tre anni fa a fare il deputato cercando di farlo nel migliore dei modi e vorrei continuare a farlo anche nei prossimi anni. Sono convinto che con Roberto Occhiuto e una classe parlamentare all’altezza si possa fare tanto e bene per la Calabria. Il centrodestra si proporrà alla guida della città alle prossime elezioni. Reggio ha bisogno di un sindaco e di una guida che sia all’altezza perchè il compito è molto arduo. Ci attrezzeremo perche Reggio abbia una guida forte”.

