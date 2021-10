Regionali, Neri (Fdi) a CityNow: 'La sanità primo problema da affrontare'

Si tratta dell'unico consigliere regionale di Reggio Calabria per la coalizione di centrodestra, vanto e responsabilità allo stesso tempo. Giuseppe Neri di Fratelli d'Italia si è nuovamente guadagnato l'accesso alla Cittadella dopo un avvincente testa a testa con il sindaco di Locri Giovanni Calabrese.

Ai microfoni di CityNow, in occasione della maratona elettorale per analizzare i risultati del day after, Neri si è detto soddisfatto di quanto ottenuto anche se si sarebbe auspicato un consenso maggiore.

"Si può fare sempre meglio, ma mi ritengo ugualmente soddisfatto. E' stata una campagna elettorale lunga e intensa, che si è risolta nell'ultimo mese. Giovanni Calabrese ha ottenuto un risultato eccezionale, dimostrandosi forte soprattutto sulla fascia ionica. Fratelli d'Italia si conferma la seconda forza a livello regionale, il risultato a livello generale del partito è ottimo soprattutto nel collegio Sud. Credo che l'On. Donzelli ha svolto un ottimo lavoro, allestendo una lista competitiva in tutte e 3 le circoscrizioni. Quello che ci conforta è che il nostro elettorale si è confermato in modo sostanziale. Non abbiamo preso un voto di protesta o 'travasato' da altre forze, ma il consenso è figlio della credibilità del nostro partito".

Simile ad una valanga il consenso ottenuto dal centrodestra guidato da Occhiuto, vittoria fragorosa simile rispetto a quella ottenuta nel 2020. I calabresi alle urne hanno scelto in massa la via della continuità.

"Le motivazioni del successo netto del centrodestra, con numeri del tutto simili rispetto a quanto accaduto un anno e mezzo fa, sono da ricercarsi anche nella brusca interruzione della legislatura dopo pochi mesi a causa della scomparsa di Jole Santelli. L'elettorato calabrese, evidentemente, ha ritenuto opportuno di dare continuità al lavoro del centrodestra che a causa di quanto accaduto non ha avuto il tempo e il modo di operare per come si era prefissato".

Non è ancora tempo di formare la giunta e di affrontare le prime sfide per risollevare la Calabria, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia però fissa già i primi obiettivi, assicurando che lavorerà assieme a tutto il partito di Giorgia Melobi per garantire la giusta attenzione per Reggio Calabria.