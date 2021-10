Regionali Calabria, Granato denuncia: 'In alcuni seggi usate matite cancellabili'

È partita una richiesta di accertamento sulle matite utilizzate in tutti i seggi elettorali in Calabria. Ad inoltrarla la Senatrice Bianca Laura Granato, che l'ha inoltrata ai Prefetti Calabresi ed alla Legione Carabinieri Calabria: "Ho ricevuto segnalazioni da parte di alcuni cittadini che evidenziano come la matita con la quale stavano votando fosse una normale matita cancellabile. In alcuni casi la circostanza è stata evidenziata al presidente del seggio”.

La senatrice Granato chiede "un pronto intervento da parte delle Autorità preposte ed una verifica su tutti i seggi Calabresi. Il tutto a garanzia della trasparenza e della correttezza delle operazioni elettorali".