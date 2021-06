Regionali in Calabria, Boccia su passo indietro di Irto: 'Risolveremo la questione'

Il Partito Democratico si dà una scadenza. Nicola Irto fa un passo indietro e rinuncia alla corsa da Governatore della Calabria, i vertici del Pd devono capire il da farsi.

“Oggi la Calabria è una terra martoriata che ha un governatore che non la rappresenta come dovrebbe essere rappresentata. Noi abbiamo la volontà di dare alla Calabria un futuro che sia diverso da quello che le sta dando Spirlì. Lo faremo con un rinnovamento, anche dei gruppi dirigenti. Confermo fiducia in Nicola Irto”, le parole del segretario Letta, deciso a rinnovare la fiducia al politico reggino.

La decisione definitiva è attesa per giovedì, quando Francesco Boccia (Responsabile Autonomie territoriali e Enti Locali all’interno della Segreteria nazionale del Pd) verrà in Calabria per affrontare la questione.

Boccia assicura che la questione verrà affrontata e risolta.

“Il Pd costruira' un campo ampio che abbia come collante le forze sociali che hanno una stessa idea di societa'. Irto e' una eccellente personalita', ieri e' stato chiaro, ripartiremo da una profonda valutazione politica con lui. Sono convinto che uniremo le forze civiche, progressiste e riformiste, come abbiamo fatto a Napoli, faremo un lavoro con Irto che sara' alla luce del sole. In questa settimana dobbiamo risolvere la questione, abbiamo il dovere di risolvere. Sono sicuro che lo faremo", dichiara Boccia.

Ancora 48 dunque per capire se la corsa di Irto verso le regionali calabresi si è definitivamente fermata o se si tratta di uno ''Stop&Go" prima della ripartenza.