Regionali, Tridico su Ryanair: ‘Sono un frequent flyer, ma non basta’

‘Effetti psichedelici per nascondere i problemi’, così aveva commentato il candidato a presidente della Regione Calabria Pasquale Tridico, l’operazione Ryanair in Calabria fortemente voluta dal suo avversario Roberto Occhiuto.

Ai nostri microfoni, a Riace, il prof. Pasquale Tridico, aveva clamorosamente bocciato l’idea della compagnia low cost in riva allo Stretto.

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Live Break, il candidato del campo largo del centrosinistra è tornato sulla questione Ryanair.

“Io sono un frequent flyer di Ryanair ma non da oggi. Dal 2011 utilizzo frequentemente e continuerò a utilizzare Ryanair – spiega Tridico – Quello che è stato fatto evidentemente non è sufficiente perchè bisogna fare ancora di più. L’attrazione Ryanair ha funzionato in piccola parte perchè abbiamo il 30% in meno di turisti. Dobbiamo si trovare degli accordi con le compagnia low cost. Quello che è stato fatto, che è sicuramente positivo, non ha prodotto gli effetti sperati che tutti gli operatori ad esempio quelli sulla Costa degli de, avrebbero sperato. E’ necessario aumentare altri accordi con altre compagnie e non solo con Ryanair altrimenti rimane solo uno spot o poco più”.