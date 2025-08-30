Regionali, Tridico boccia l’operazione Ryanair: ‘Effetti psichedelici per nascondere i problemi’ – VIDEO
"Oggi vediamo il 30% del turismo in meno sulla costa ionica. Se alla fine della fiera queste operazioni, non mi portano più gente, ma soltanto fotografie per i social, non va bene"
30 Agosto 2025 - 10:18 | di Vincenzo Comi
Regionali in Calabria, a pochi giorni dalla presentazione delle liste, incontriamo a Riace il candidato a presidente della Regione Calabria per la coalizione del centrosinistra Pasquale Tridico.
Reddito di dignità, sanità e sviluppo delle aree interne. Ma non solo. Tra i temi trattati Pasquale Tridico, stimolato dalle nostre domande, ha commentato anche la politica del Governatore uscente Roberto Occhiuto sui temi legati alle infrastrutture e al turismo.
“Infrastrutture e turismo? Occhiuto ha puntato molto si, sui social. Ha puntato tanto attraverso la propaganda. Vada a chiedere ai cittadini calabresi se oggi vedono più infrastrutture o più viabilità. Io continuo a metterci sempre 6-7 ore per andare dal nord a sud della Calabria. Non trovo nessun collegamento all’interno della Calabria. Quello che vogliamo ricostruire noi è un Mezzogiorno federato e collegato in Calabria e tra Napoli, Bari e Reggio Calabria. Dobbiamo ripensare i collegamenti nel sud e tra il sud e tra la Calabria e nelle aree interne. Questo fa lo sviluppo del sud e della Calabria”.
E sull’operazione Ryanair Tridico spiega:
“Come giudico le operazioni Ryanair e Capodanno Rai in Calabria? Sono effetti psichedelici per nascondere i problemi. Oggi vediamo il 30% del turismo in meno sulla costa ionica. Stamattina, sulla costa ionica e sulla costa tirrenica, tutti gli operatori dicono che sono arrivati meno turisti dell’anno scorso. Il 30% in meno. Ovviamente ci sono delle operazioni che vanno fatte, ma se alla fine della fiera queste operazioni, non mi portano più gente, ma soltanto fotografie per i social, non va bene”.