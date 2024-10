Regionali, Calderoli arriva a Reggio per chiudere la campagna della Lega

Mancano ormai poche ore al termine della campagna elettorale per le elezioni regionali in Calabria. Così tutti i partiti si preparano al silenzio dei giorni che anticipano il voto, ma prima hanno intenzione di chiudere in grande stile. Per questo motivo Reggio Calabria nella giornata di oggi, venerdì 24 gennaio, sarà ‘invasa’ da esponenti politici di un certo calibro.

Sarà Roberto Calderoli, alle ore 18:00 all’E’ Hotel di Reggio Calabria, a chiudere la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali della Lega.