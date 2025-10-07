Regionali, Cannizzaro: ‘Con Occhiuto vittoria storica. Stravinceremo anche a Reggio’. E sul nome del candidato sindaco… – VIDEO

Il giorno dopo il voto, in Calabria è tempo di bilanci. Roberto Occhiuto si conferma alla guida della Regione con il 57,26% dei consensi, battendo il candidato del centrosinistra Pasquale Tridico, fermo al 41,73%. Un risultato che, per il deputato reggino Francesco Cannizzaro, rappresenta “una vittoria storica e senza precedenti”.

L’esponente di Forza Italia, tra i principali artefici del successo elettorale, ha espresso la propria soddisfazione nel corso dei festeggiamenti per l’“Occhiuto bis”, sottolineando il valore politico e simbolico di un consenso diffuso in tutta la regione.

“Abbiamo girato la Calabria insieme al Presidente Occhiuto, borgo per borgo, città dopo città. Abbiamo chiesto ai calabresi non di vincere, ma di stravincere — ha detto Cannizzaro — e ci hanno preso in parola. Stasera festeggiamo, da domani di nuovo al lavoro per risolvere i problemi della Calabria e valorizzare il potenziale di questa straordinaria regione.”

Per Cannizzaro, il voto ha premiato la credibilità del centrodestra e il radicamento di Forza Italia sul territorio:

“Il cittadino ti vota se risolvi i problemi. E Forza Italia in questi anni si è posta come punto di riferimento per quasi tutti i calabresi. Se siamo diventati il primo partito in Calabria, è anche grazie al lavoro magistrale di Roberto Occhiuto e all’impegno di assessori, consiglieri e dirigenti che hanno costruito un modello di governo concreto e vicino ai cittadini.”

Nel suo intervento, l’onorevole ha rivolto un pensiero particolare a Reggio Calabria, dove il centrodestra ha ottenuto risultati importanti:

“Sono entusiasta, contentissimo. È un risultato straordinario, ma ce lo aspettavamo perché abbiamo lavorato per costruire consenso. Forza Italia è una famiglia allargata, e in questa competizione lo ha dimostrato.”

Poi l’annuncio che apre di fatto una nuova campagna elettorale.

“Da domani mattina — ha concluso Cannizzaro — siamo già in campagna elettorale per le comunali di Reggio Calabria. Oggi stravinciamo le regionali, ma tra qualche mese Forza Italia e il centrodestra stravinceranno anche le elezioni del Comune”.

E sul nome del candidato sindaco di Reggio Calabria della coalizione del centrodestra Cannizzaro spiega: