Regionali, de Magistris: 'Faremo della Calabria un polo culturale internazionale'

"Per fare ciò dobbiamo impegnare bene le risorse, con una programmazione seria, non a spot"

"Punteremo moltissimo sulla cultura per il riscatto della Calabria. Del resto, anche questi 10 anni da sindaco di Napoli hanno dimostrato quanto la cultura sia fondamentale per la crescita della comunità. La città prima per crescita culturale negli ultimi anni, dove la musica è stata protagonista, con il cinema, il teatro e gli artisti di strada".

Lo afferma Luigi de Magistris, candidato presidente alla Regione Calabria.