Regionali, Occhiuto: ‘Sono carichissimo, stravinceremo’. E manda un audio ai calabresi

“Visto che nella politica calabrese di oggi vanno di moda le note vocali, faccio anch’io la mia nota vocale.

Non sarà di 11 minuti, sarà di pochi secondi spero, ma la faccio per augurare a tutti buon Ferragosto”.

Lo dice Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in una nota vocale inviata su whatsapp per gli auguri di Ferragosto.

“Buon Ferragosto a tutti quelli che mi hanno scritto, non potrò rispondere a tutti per ringraziarli, buon Ferragosto anche a quelli che mi hanno espresso solidarietà per questa ondata di fango e per queste fake news. Ce ne occuperemo nei prossimi giorni.

Intanto però godiamoci questo ultimo scampolo di estate, perché poi da lunedì comincia la campagna elettorale a pieno regime.

Quindi, avanti tutta, viva la Calabria, viva quelli che amano la Calabria.

Stravinceremo, alla faccia di chi la Calabria non la ama e vorrebbe che la Calabria fallisse, che della Calabria si parlasse sempre male, che la Calabria fosse sempre immobile.

Nei prossimi giorni cominceremo la campagna elettorale, con grande entusiasmo e con grande determinazione: io sono carichissimo!

Ciao a tutti, mi dispiace se la nota vocale non è durata 11 minuti, ma va bene così”, conclude il presidente Occhiuto.