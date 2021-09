Regionali, Nesci (Fdi): 'Al fianco di Occhiuto per cambiare davvero la Calabria'

Fratelli d'Italia a Piazza Camagna per l'evento alla presenza del candidato Antonio Marziale. Il commissario provinciale del partito di Giorgia Meloni assicura come tutte le liste presentate per le elezioni regionali calabresi siano composte di profili politici competenti e appassionati.

"Oggi presentiamo a Reggio Calabria la figura di Antonio Marziale, come fatto con gli altri candidati delle tre circoscrizioni. Assieme al partito e all'On. Donzelli, responsabile delle liste, riteniamo che Marziale possa rappresentare una scelta oculata per gli elettori. I nostri candidati sono professionisti validi che possono dare, con impegno e determinazione, un aiuto concreto per la nostra regione".

"La nostra priorità e' la sanità, come assicurato dal candidato alla presidenza Roberto Occhiuto, prossimo Governatore della Calabria. La gestione commissariale è stata fallimentare, i calabresi meritano una sanità all'altezza. Basta con i viaggi della speranza per potersi curare altrove. Gli altri temi decisivi per il rilancio della Calabria sono il lavoro, le infrastrutture e i trasporti, elementi che porteremo all'attenzione del futuro Governatore Roberto Occhiuto", conclude Nesci.