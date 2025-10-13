Regionali in Toscana, Eugenio Giani in netto vantaggio: rielezione ad un passo

Elezioni regionali in Toscana: urne chiuse alle 15, in corso lo spoglio. Eugenio Giani al 52-56%, lo sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi al 39-43%. È quanto emerge dagli exit poll del consorzio Opinio Italia per Rai. Antonella Bundu, terza candidata per Toscana Rossa, è data tra il 4 e il 6%. La copertura del campione è dell’81%.

Secondo gli instant poll di Swg per La7 sulle regionali in Toscana, con una copertura dell’88%, Giani è fra il 53% e il 57%, il candidato di centrodestra Tomasi fra il 38,5% e il 42,5%. Antonella Bundu tra il 3,5% e il 5,5%.

A circa la metà delle sezioni scrutinate (1.937 su 3.922 complessive), in Toscana ha votato il 46,9% degli aventi diritto. Nel 2020, prendendo in considerazione le stesse sezioni, aveva votato complessivamente il 61,77%, circa il 14% in più. Nel 2020 l’affluenza finale arrivò al 62,60%.