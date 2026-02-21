Regione Calabria, avviso per la concessione di contributi per Grandi eventi e Manifestazioni sportive

È stato pubblicato in PRE-INFORMAZIONE l’Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati al sostegno di Grandi eventi sportivi a carattere nazionale e internazionale nonché di manifestazioni sportive regionali, interregionali e nazionali.

Fondi: Fondo Nazionale “Programma Royalties Calabria” e PAC 2014-2020

Obiettivi dell’iniziativa

L’Avviso mira a promuovere la realizzazione di manifestazioni agonistiche non professionistiche che svolgano una funzione di diffusione della cultura dello Sport, di promozione dei valori sociali, aggregativi e culturali dell’esperienza sportiva e siano quindi motivo di attrattività turistico-culturale che presenti carattere di unicità, prestigio, valore e rilevante dimensione in termini organizzativi e di impatto sul pubblico.

Le proposte progettuali dovranno prevedere la realizzazione di una delle seguenti attività:

Grandi Eventi Sportivi Internazionali/Nazionali;

Manifestazioni sportive nazionali;

Manifestazioni sportive interregionali;

Manifestazioni sportive regionali.

Chi può partecipare

Possono presentare domanda:

ASD/SSD regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, con sede legale e operativa in Calabria affiliate a FSN- DSA – EPS anche paralimpico.

Comitati territoriali calabresi delle FSN/FSNP/DSA/DSAP/EPS/EPSP/ENTI BENEMERITI DELLO SPORT.

Risorse disponibili

• Budget complessivo per Grandi Eventi: 1.500.000,00 euro

• Budget complessivo per Manifestazioni Sportive: 2.000.000,00 euro

Contributo massimo per Grandi Eventi: 100.000,00 euro

Contributo massimo per Manifestazioni Sportive Nazionali: 30.000,00 euro

Contributo massimo per Manifestazioni Sportive Interregionali: 15.000,00 euro

Contributo massimo per Manifestazioni Sportive Regionali: 10.000,00 euro.

Come presentare domanda

Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma online:

? https://documentale.regione.calabria.it/portale/

I termini di presentazione delle istanze e pertanto di accesso alla Piattaforma sono a decorrere dalle ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione e fino alle ore 24:00 del trentesimo giorno.

Informazioni e contatti

Per assistenza tecnica è possibile contattare il supporto tecnico alla casella di posta elettronica: avvisi@regione.calabria.it

Per informazioni è possibile contattare il RUP Caterina Torchio alla casella di posta elettronica: caterina.torchio@regione.calabria.it