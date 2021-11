Regione Calabria, decisi gli ultimi capigruppo: Neri per Fdi, Loizzo per la Lega

Si chiude il cerchio dei capigruppo all'interno del consiglio regionale. Per Fratelli d'Italia scelto Peppe Neri, per diverso tempo dato per favorito per la poltrona di Presidente del Consiglio prima del sorpasso della Lega.

Per il partito di Salvini, il capogruppo sarà Simona Loizzo. Si pensava la carica potesse andare a Giuseppe Gelardi, eletto nella circoscrizione Sud, la scelta invece è ricaduta su Loizzo, eletta nella circoscrizione Nord. Per Forza Azzurri infine, sarà Giacomo Crinò il capogruppo.

Lunedi 29 novembre si terrà il secondo consiglio regionale, il primo vero dopo quello di esordio utile solo per fare le ultime nomine. All'ordine del giorno, l'assestamento di bilancio.