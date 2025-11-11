Calabria, sottoscritto il contratto decentrato della Giunta regionale. Soddisfatti Cgil, Uil e Cisal

Migliorano produttività, responsabilità e indennità. I sindacati: "Contratto innovativo e migliorativo del precedente"

È stato sottoscritto stamani il contratto decentrato 2025 dei lavoratori e delle lavoratrici della giunta della Regione Calabria. Ferdinando Schipano (Fp Cgil Calabria), Walter Bloise (Uil Fpl Calabria) e Gianluca Tedesco (Cisal Csa), oltre che il Coordinamento Rsu della Regione Calabria, esprimono profondo apprezzamento per il risultato ottenuto.

Un contratto innovativo e migliorativo

“Si tratta di un contratto – affermano – sia innovativo che migliorativo del precedente in tutti gli istituti contrattuali. Nello specifico sono state aumentata la produttività e l’indennità legata a responsabilità; è più che raddoppiata l’indennità per condizioni di lavoro. È stata prevista l’attivazione dei differenziali stipendiali e introdotto, quale strumento di welfare aziendale, un incentivo per coloro i quali viaggiano per raggiungere le varie sedi della Regione Calabria”.

Le dichiarazioni dei sindacati