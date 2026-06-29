Giornata della Trasparenza 2026, in Cittadella regionale confronto su etica pubblica e integrità

Domani, martedì 30 giugno, alle ore 9.30, nella sala verde della Cittadella regionale di Catanzaro, si terrà la Giornata della Trasparenza 2026 della Regione Calabria, appuntamento dedicato alla promozione della cultura della legalità, della trasparenza amministrativa e del buon governo.

L’edizione di quest’anno sarà incentrata sul tema “Etica pubblica e Integrità” e rappresenterà un importante momento di confronto e riflessione sulle tematiche dell’Etica pubblica e dell’Integrità quali strumenti di creazione di Valore pubblico.

Il programma degli interventi alla Cittadella regionale

Dopo i saluti istituzionali, sono previsti gli interventi del professor Fulvio Gigliotti, del dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, del dottor Quirino Lorelli, presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Calabria, e del professor Renato Rolli, del dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche dell’Università della Calabria.

A moderare l’incontro sarà il responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Calabria, avv. Sabina Scordo.

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La Giornata della Trasparenza rappresenta un importante momento di confronto tra istituzioni, mondo accademico, amministratori e dipendenti pubblici sui temi della trasparenza amministrativa, dell’anticorruzione e della responsabilità pubblica.

Nel corso dell’iniziativa saranno approfonditi i profili giuridici, organizzativi e culturali dell’etica nella pubblica amministrazione, evidenziando il ruolo dell’integrità come presupposto essenziale per la qualità dell’azione amministrativa e per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.