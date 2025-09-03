Calabria, regolamento per le Polizie Locali. Pietropaolo: ‘Servizi più efficienti e vicini ai cittadini’

La Regione Calabria ha messo a disposizione risorse economiche dedicate per i Comuni, consentendo di adeguare uniformi, mezzi e dotazioni operative

La Regione Calabria sta compiendo un passo decisivo verso la modernizzazione della Polizia Locale, grazie al lavoro portato avanti dall’assessorato all’Organizzazione, guidato dal vice presidente Filippo Pietropaolo, e all’istituzione della Struttura di Coordinamento Regionale delle Polizie Locali, presieduta dal presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso. Questo nuovo regolamento, che colma un vuoto normativo risalente al 1990, introduce una serie di strumenti concreti per rendere la Polizia Locale più integrata ed efficace, con l’obiettivo di creare un sistema omogeneo e di qualità in tutta la regione.

Tra le principali novità, il portale unico, uniformità degli strumenti operativi, e l’introduzione di un concorso unico regionale:

Portale unico : Creato per garantire maggiore trasparenza e facilitare l’ accesso ai servizi da parte dei cittadini.

: Creato per garantire e facilitare l’ da parte dei cittadini. Uniformità : Le nuove uniformi , veicoli , distintivi di grado e strumenti in dotazione consentiranno agli agenti di lavorare in un contesto più organizzato e funzionale , favorendo anche una percezione di un corpo unitario al servizio della comunità calabrese.

: Le nuove , , e strumenti in dotazione consentiranno agli agenti di lavorare in un contesto più , favorendo anche una al servizio della comunità calabrese. Concorso unico regionale: Introduzione di un concorso unico regionale con graduatoria valida per tutti i Comuni, semplificando l’accesso e valorizzando il merito.

Stanziare risorse per i Comuni

Un aspetto fondamentale è che la Regione Calabria ha messo a disposizione risorse economiche dedicate per i Comuni, consentendo di adeguare uniformi, mezzi e dotazioni operative. È stato anche realizzato un censimento dettagliato delle realtà locali, con la redazione di linee guida personalizzate per ogni Comune, strumenti utili per garantire l’efficacia e l’uniformità delle nuove disposizioni.

Modernizzazione della Polizia Locale

Filippo Pietropaolo ha sottolineato che questo regolamento rappresenta un passo fondamentale per modernizzare la Polizia Locale calabrese, con l’obiettivo di rendere i servizi più efficienti e rafforzare il rapporto di fiducia tra gli operatori e le comunità che quotidianamente servono.

Festa della Polizia Locale

In parallelo a queste novità, la Regione ha voluto anche rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare il personale delle Polizie Locali, rilanciando la Festa della Polizia Locale. In occasione della celebrazione di San Sebastiano, Patrono del Corpo, il 20 gennaio, la Festa della Polizia Locale si è celebrata per la prima volta a Reggio Calabria e nel 2025 sarà celebrata a Catanzaro e Vibo Valentia, con l’intento di creare un legame più forte con i cittadini.