Tilde Minasi rimane alla Regione Calabria? L’indizio di Occhiuto

Roberto Occhiuto ospite dell'ultima puntata di Live Break.

Salvo sorprese, entro pochi giorni arriverà la scelta che definirà la questione relativa al doppio incarico di Tilde Minasi. L’assessore regionale e senatrice è vicina alla scelta, anche la Lega ha deciso che è arrivato il momento di risolvere la vicenda. Secondo quanto riportato su queste pagine, Minasi sembra orientata a rimanere alla Regione Calabria e rinunciare così all’incarico.

Ai microfoni di CityNow, Occhiuto conferma quella che è l’ipotesi più probabile.

“Non ho notizie sulla decisione di Tilde Minasi ma ho la sensazione che rimarrà alla Regione. E’ un assessore che sta lavorando bene, è della provincia di Reggio che merita una rappresentanza adeguata, assieme alla vice presidente Princi. Mi auguro resti alla Regione, credo di aver capito che andrà così”.

Improbabile dunque un rimpasto di Giunta, Minasi sembra vicina ad ufficializzare la sua permanenza alla Cittadella. Tra gli assessorati ‘scoperti’ c’è ancora Ambiente, settore particolarmente delicato. Occhiuto non prevede novità o nomine in quel settore, preferendo continuare ad operare in prima persona.

“La delega all’Ambiente l’ho tenuta io perchè mi voglio occupare in prima persona di alcune tematiche importanti, come la depurazione. C’è da rifare il piano dei rifiuti, per fare della Calabria una regione autosufficiente in merito allo smaltimento. Vorrei avviare queste due attività, trovare soluzioni adeguate e poi capire se queste delega potrà essere affidata ad altri”.