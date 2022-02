'Porte girevoli' nella Lega. Tilde Minasi rimane assessore in Calabria?

Vicina la decisione dell'assessore e senatrice. Le ultime notizie portano a una sua permanenza in Calabria

Salvo sorprese, la settimana in arrivo sarà quella che definirà la questione relativa al doppio incarico di Tilde Minasi. L'assessore regionale e senatrice è vicina alla scelta, anche la Lega ha deciso che è arrivato il momento di risolvere la questione.

"Ringrazio la vice presidente Princi e l'assessore Minasi, non so ancora per quanto assessore. Io spero possa restare alla Regione". Così Roberto Occhiuto, nel corso della conferenza stampa svoltasi a Reggio Calabria sabato 12 febbraio, aveva 'affrontato', seppur con una frase, il tema legato al doppio incarico di Tilde Minasi.

L'assessore regionale dallo scorso dicembre è anche senatrice. Le due cariche ricoperte (al Senato e alla Cittadella) sono ovviamente incompatibili, Minasi è chiamata a decidere.

Come già riportato su queste pagine, la volontà della Lega di non perdere un seggio al Senato (in caso di rinuncia di Tilde Minasi infatti la poltrona andrebbe al vibonese Fausto De Angelis, passato nel frattempo dalla Lega a Fratelli d'Italia) l'importante ago della bilancia che faceva spostare gli equilibri verso la permanenza di Minasi al Senato, e l'addio alla Regione Calabria.

La novità delle ultime ore però sembra poter sparigliare le carte. Il vibonese De Angelis infatti sembra soffrire di nostalgia, o forse ammiccare ingolosito rispetto alla possibilità di approdare in Senato. Quale sia tra i due sentimenti a prevalere cambia poco, il risultato non cambia.

Con il ritorno di De Angelis alla Lega, il puzzle vedrebbe ogni tassello al suo posto. Soddisfatta la Minasi, che potrebbe così proseguire il proprio percorso da assessore regionale appena iniziato (al contrario di quanto accadrà al Governo, con le elezioni fissate al 2023), soddisfatto Salvini che in questo modo salverebbe il seggio, soddisfatto De Angelis, che andrebbe a prendere il posto di Minasi al Senato.

Con questo scenario prevedibilmente soddisfatto anche il Governatore Occhiuto, che eviterebbe modifiche all'interno della giunta regionale. Qualcuno di insoddisfatto rispetto a questa ipotesi in realtà sembra esserci, ovvero alcuni esponenti locali della Lega, secondo quanto trapela imbufaliti dal gioco di poltrone e dalle 'porte girevoli' che vedono coinvolto il partito di Salvini. Ma 'il Capitano' sembra aver deciso, con buona pace di chi è contrario alla soluzione oggi favorita: De Angelis (di ritorno alla Lega) al Senato, Tilde Minasi ancora assessore alla Regione.