Senato o Regione, Tilde Minasi verso Roma ? La scelta è vicina

“Ringrazio la vice presidente Princi e l’assessore Minasi, non so ancora per quanto assessore. Io spero possa restare alla Regione”. Così Roberto Occhiuto, nel corso della conferenza stampa svoltasi a Reggio Calabria sabato 12 febbraio, ha ‘affrontato’, seppur con una frase, il tema legato al doppio incarico di Tilde Minasi.

Leggi anche

L’assessore regionale dallo scorso dicembre è anche senatrice. Le due cariche ricoperte (al Senato e alla Cittadella) sono ovviamente incompatibili, Minasi è chiamata a decidere. Nei giorni scorsi, duro in tal senso è stato l’intervento dei parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle.

“L’assessore alle politiche sociali della Regione Calabria, Tilde Minasi, non ha ancora scelto quale dei due incarichi ricoprire: se sedere a Palazzo Madama o alla Cittadella regionale, continuando a mantenere due incarichi e il “piede in due scarpe”. In un contesto normale queste situazioni non si dovrebbero creare: è evidente che ci dovrebbe essere rispetto da parte della politica nei confronti delle Istituzioni. Siamo in un evidente situazione di incostituzionalità, chiediamo quindi all’ufficio di presidenza della Giunta per le elezioni del Senato di mettere all’ordine del giorno la questione e di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere l’incompatibilità delle due cariche dell’assessore-senatrice Minasi”, il pensiero dei parlamentari grillini.

La scelta, secondo quanto raccolto da CityNow, è vicina. Conclusa la quarantena, dopo la positività al Covid e la guarigione, il leader della Lega Matteo Salvini nei prossimi giorni tornerà pienamente operativo. Sul tavolo delle questioni da affrontare, anche quella relativa alla decisione da assumere riguardo il doppio incarico di Tilde Minasi.

Il governatore Occhiuto, come già fatto capire in conferenza stampa, non ha intenzione di entrare nel merito e aspetta indicazioni dalla diretta interessata, la quale dovrà ovviamente confrontarsi con Salvini e la Lega. La volontà di non perdere un seggio al Senato (in caso di rinuncia infatti la poltrona andrebbe al vibonese Fausto De Angelis di Fratelli d’Italia) potrebbe spostare l’ago della bilancia.

Secondo quanto trapela infatti, l’intenzione del Carroccio (in pieno accordo con Tilde Minasi) sarebbe quella di far proseguire il percorso da senatrice, interrompendo quello da assessore regionale. In questo caso, Occhiuto sarà chiamato ad individuare un nuovo tassello all’interno della giunta. Donna, in quota Lega e del territorio reggino le caratteristiche che rispondono all’identikit per mantenere fedeltà e coerenza rispetto alla scelta compiuta nei mesi scorsi su Tilde Minasi. Non resta che attendere gli sviluppi della vicenda, con la decisione che potrebbe essere ufficializzata nel mese di febbraio.