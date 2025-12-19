Commissioni, Tridico: ‘Occhiuto e il cdx oltraggiano la democrazia e non rispettano gli impegni’

«Il peggiore centrodestra della storia della Repubblica, quello calabrese, non sa proprio dove stia di casa il bon ton istituzionale. Occhiuto e i suoi non rispettano il gentlemen agreement che avevamo già condiviso sulla presidenza della commissione Vigilanza da affidare alle opposizioni, ma fagocitano ferocemente tutti gli organi consiliari, dimostrando talmente tanta brama di potere da sembrare un regime dispotico. Il governatore così mira al controllo totale e pervasivo della res pubblica senza farsi alcuno scrupolo sulle parole date. Atteggiamenti forse comprensibili – ma ingiustificabili – per chi campa di politica da sempre. Inutile dire che ci aspettavamo più rispetto dei ruoli e delle istituzioni, comunque oltraggiate quotidianamente da condotte del genere che nulla hanno di moderato o liberale».

È quanto dichiara l’europarlamentare Pasquale Tridico, già candidato alla presidenza della Regione Calabria.