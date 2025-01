Reggio, i 100 anni liceo da Vinci: concerto per coro & orchesta al Duomo

“Rejoice! La Gioia della Luce” è il titolo del concerto diretto dal M° Bruno Tirotta, che i cori uniti FreeTogether e BeFree, diretti dal M° Marialuisa Fiore, e il coro San Paolo, diretto dal M° Carmen Cantarella, accompagnati dall’Orchestra del Teatro Cilea, offriranno alla cittadinanza domenica 5 gennaio alle ore 20:00 nella Basilica Cattedrale.

Un evento dedicato ai cent’anni della storica istituzione

“Il concerto rientra tra le attività programmate per celebrare i cento anni della nostra istituzione – commenta la Dirigente Scolastica Antonella Borrello – e riprende la tradizione degli spettacoli natalizi che il Liceo negli anni ha offerto alla cittadinanza. Ringrazio l’Arcivescovo della Diocesi di Reggio Calabria-Bova, Mons. Fortunato Morrone, e il prevosto della Cattedrale, Demetrio Sarica, per aver condiviso e ospitato l’iniziativa, così come ringrazio tutti coloro che l’hanno resa possibile impegnandosi per vari mesi nelle prove”.

Musica e spiritualità per il nuovo anno

“Sarà un’occasione straordinaria – continua la Preside – per ascoltare famose melodie tradizionali, ma anche per scoprire nuove sonorità coinvolgenti. Il concerto permetterà inoltre ai nostri studenti del coro BeFree di esibirsi pubblicamente, a conferma della validità dell’ampia offerta formativa della nostra scuola. Aspettiamo – dunque – un folto pubblico per condividere ancora emozioni di spirito natalizio e rinnovare l’augurio per un nuovo anno all’insegna della Luce”.