Reggio, la replica di Cantarella al Circolo “L’Agorà”: “Un’unica intitolazione per tutti i vigili”

Reggio Calabria, 23.1.2020. Presente, questa mattina, agli Stati Generali delle Politiche Giovanili presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, il Presidente della Commissione Toponomastica del Comune di Reggio Calabria, Professore Giuseppe Cantarella.

E’ stata una gradita occasione per ascoltare da lui le informazioni relativamente al comunicato pubblicato oggi da parte del Circolo Culturale “L’Agorà”. Il professore Cantarella ribadisce che la Commissione Toponomastica che egli presiede ha esclusivamente il compito, previsto per legge, di esprimere un parere circa le decisioni di intitolazione di vie, strade, piazze ed altri luoghi pubblici, decisioni che spettano alla Giunta Comunale.

Per quanto riguarda l’intitolazione della rotatoria presso la Caserma dei Vigili del Fuoco, l’intendimento dell’Amministrazione Comunale è stato quello di comprendere, in un’unica formula, tutti i Vigili del Fuoco morti in servizio.

Ed alla stessa maniera l’Amministrazione Comunale intende procedere in tutti quei casi simili, tra cui si ricomprendono i Caduti della Strage di Bologna, i Martiri di Cefalonia, gli Agenti della Polizia di Stato caduti in servizio, e così via.

