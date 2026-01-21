City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Lavoro nero nel reggino: sospesa l’attività di due pasticcerie. Irrogate sanzioni per 26 mila euro

Controlli anche in due cantieri edili ed un panificio. Il resoconto dell'ispettorato del lavoro

21 Gennaio 2026 - 14:22 | Comunicato Stampa

ispettorato del lavoro iam ()

Nell’ambito dell’attività di vigilanza effettuata nella settimana dal 12 al 18 gennaio, gli ispettori dello IAM di Reggio Calabria hanno controllato diversi esercizi pubblici e cantieri edili della Locride, della Costa Tirrenica e della zona Ionica.

Sospensione di attività per lavoro nero in pasticcerie e panificio

Tre pubblici esercizi sono stati ispezionati durante questa settimana. In una pasticceria, sono stati trovati 5 lavoratori, di cui 2 irregolari. L’attività è stata sospesa per lavoro nero. Per poter riaprire, il datore di lavoro dovrà assumere i dipendenti, pagare una somma aggiuntiva di 2.500 euro e regolarizzare l’attività in merito alla sicurezza e salute dei lavoratori. La maxi-sanzione irrogata ammonta a 7.800 euro, con ulteriori prescrizioni penali per la mancata sorveglianza sanitaria e la mancata formazione sulla sicurezza.

In un’altra pasticceria, sono stati trovati 2 lavoratori in nero su 4 presenti. Anche in questo caso, è scattata la sospensione dell’attività. Per riavviare l’attività, il titolare dovrà versare 2.500 euro e regolarizzare il dipendente irregolare. La maxi-sanzione irrogata è di 3.900 euro, con prescrizioni penali per la mancata visita medica e omessa formazione sulla sicurezza.

Nel caso di un panificio sulla Costa Tirrenica, gli ispettori hanno trovato l’unico dipendente dell’azienda, che risultava privo di contratto. La maxi-sanzione irrogata ammonta a 3.900 euro, con prescrizioni per la mancata sorveglianza sanitaria e la mancata formazione sulla sicurezza.

Sanzioni nei cantieri edili

Due cantieri edili sono stati sottoposti a verifica. Nella zona Ionica reggina, è stato ispezionato un cantiere in cui operava una microimpresa, con l’unico operaio impegnato al lavoro risultato in nero. La maxi-sanzione per questa violazione è di 3.900 euro.

Nel cantiere operante nella Locride, è stato trovato un lavoratore autonomo privo della Patente a Crediti. Nei suoi confronti è stato disposto l’allontanamento dal cantiere ed è stata irrogata una sanzione di 2.000 euro.

Reggio Calabria Cronaca