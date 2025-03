Seminara, riprendono i restauri dei bassorilievi cinquecenteschi con gli studenti di Unical

Sono riprese le operazioni di restauro degli ultimi due storici bassorilievi cinquecenteschi originariamente collocati prima del terremoto del 1783 alla base del monumento dedicato al primo duca di Seminara, Carlo Spinelli.

L’operazione, come nel caso delle prime due opere già restaurate lo scorso anno, sarà affidata nuovamente agli studenti dell’Università della Calabria in ottica di uno stage. L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, la Soprintendenza ai beni Culturali di Reggio Calabria e Vibo Valentia e il dipartimento Dibest dell’Unical, si svolge nei locali della Ex Pretura di Seminara, messi a disposizione dal Comune.

Per il supporto l’amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento a don Domenico Caruso nonché a Vincenzo e Domenico Rinaldo per il prezioso contributo organizzativo. Gli studenti, affiancati dal professore Barbera e supervisionati dal dottore Francesco Lia della Soprintendenza, lavoreranno sulla pulitura del marmo e sulla rimozione delle incrostazioni secolari.

Il progetto

Il progetto prevede anche un’importante fase di studio e ricerca con l’obiettivo di valorizzare e preservare queste straordinarie testimonianze artistiche. Quest’ultima fase comporta anche la realizzazione di alcune copie da esporre nel municipio.

I due bassorilievi oggetto dell’intervento odierno sono il bassorilievo n.3 dedicato alla battaglia sul Metauro e rappresentante lo scontro tra francesi e spagnoli avvenuto nell’ aprile 1503 nella Piana di Gioia Tauro e il bassorilievo n. 4 raffigurante un episodio della Campagna di Roma (1556-1557), condotta dal duca d’Alba contro le forze papali e francesi. Queste opere si aggiungano agli altri due bassorilievi completati inerenti l’ingresso di Carlo V a Seminara e il ringraziamento del Re Ferrante al duca Spinelli.

Leggi anche

A coordinare le operazioni di restauro è il delegato comunale alla cultura, Domenico Scordo, che attualmente sta anche lavorando alla realizzazione di un museo civico sul comune di Seminara.