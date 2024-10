Rhegium Julii 2020, 52° Edizione, la rosa dei vincitori

Sono in corso di svolgimento i lavori delle Commissioni designate per l’esame delle opere partecipanti alla 52° edizione del Premio Rhegium Julii Inedito per la poesia inedita (sezione intitolata ad Ernesto Puzzanghera), per la silloge (sezione intitolata a Gilda Trisolini) e racconto (sezione intitolata ad Emilio Argiroffi).

La commissione per la poesia inedita e la silloge presieduta dal Presidente del Circolo Pino Bova e composta da Benedetta Borrata, Maria Florinda Minniti, Daniela Pericone ed Elio Stellitano ha già definito il quadro dei finalisti alla edizione 2020. Si contenderanno la palma del primo premio per la poesia inedita: Rosario Aveni (Venetico), Vittorio Di Ruocco (Pontecagnano), Vincenzo Filardo (Reggio Calabria), Alessandro Lanucara (Reggio Calabria), Elisabetta Liberatore (Pratola Peligna), Mimma Licastro (Reggio Calabria), Carmela Palumbo (Reggio Calabria), Michele Pochiero (Polistena), Caterina Silipo (Reggio Calabria). Al vincitore di questa sezione andrà un premio di 400 euro, la targa e il diploma.

Per la silloge la medesima Commissione ha selezionato la seguente rosa: Bruno Giovannelli (Reggio Calabria), Lucia Lo Bianco (Palermo), Maurizio Maisano (Reggio Calabria), Francesco Mazzitelli (Policoro), Oreste Kessel Pace (Palmi), Gregorio Vigliarolo (Cosenza). Al vincitore di questa sezione sarà pubblicata l’intera silloge.

Infine la Commissione presieduta dal già Dirigente scolastico Franco Cernuto e composta da Maria Rosa Falduto, Teresa Scordino, Rosaria Surace e Ilda Tripodi ha definito la rosa dei finalisti alla sezione racconto. Ecco i risultati: Pina De Felice (Reggio Calabria), Antonino Greco (Milano), Stanislao Liberatore (Chieti), Lucia Lo Bianco (Palermo) Giulia Malinverno Ricceri (Follonica), Patrizia Alessio (Taurianova), Francesco Ravenda (Reggio Calabria), Angelo Vazzana (Reggio Calabria). Anche al vincitore di questa sezione andrà un premio di € 400 oltre la targa e il diploma.

La cerimonia di consegna dei premi è prevista per lunedì 31 agosto, alle ore 21.00, presso il Circolo Rocco Polimeni di Reggio Calabria, alla presenza delle autorità locali.