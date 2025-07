Lucano decaduto, Gasparri: ‘Condannato dalla stessa Giustizia che lo considerava un eroe’

"Ci auguriamo che chi abbia speso i soldi della Rai in quella fiction sia chiamato a rimborsarli", le parole di Gasparri

“Apprendo che la giustizia ha fatto il suo corso: Mimmo Lucano ha visto respinto il ricorso ed è stato definitivamente condannato dalla Corte di Cassazione a 18 mesi di reclusione per un reato di falso. La sua condanna arriva dopo l’inchiesta scandalosa che ha rivelato la gestione opaca dei fondi pubblici destinati all’accoglienza dei migranti, con il Comune di Riace che avrebbe versato milioni di euro a società non qualificate”. Lo dice il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

“Un’altra prova che Lucano, pur celebrato da certa sinistra come ‘eroe’, è stato protagonista di una gestione totalmente inadeguata e, soprattutto, non trasparente delle risorse pubbliche. Oggi la giustizia ha fatto il suo corso, ma restano tante ombre su questa vicenda e su chi continua a difendere un sistema che sembra favorire pratiche tutt’altro che conformi alla legge.

E pensare che lo stesso Lucano è stato celebrato dalla rivista ‘Fortune’ come uno degli uomini più influenti del mondo e che la Rai ha addirittura prodotto una fiction che lo dipingeva come un paladino della giustizia.

La stessa giustizia che invece lo ha condannato in via definitiva, senza possibilità di appello. – conclude – Ci auguriamo che chi abbia speso i soldi della Rai in quella fiction sia chiamato a rimborsarli”.