Riace, nuovi rinvenimenti legati ai Bronzi: attesa per la presentazione

Alla luce di recenti e rilevanti rinvenimenti fortuiti nel tratto di mare in località Agranci/Porto Forticchio – sita in Riace Marina – che portano nuove, importanti informazioni relative al contesto archeologico di provenienza delle due famose statue del V sec. a.C. ritrovate nell’agosto 1972, l’amministrazione comunale di Riace invita cittadini, esperti e curiosi a partecipare alla conferenza stampa indetta per sabato 21 ottobre alle ore 11:00 preso l’Hotel Federica di Marina di Riace.

Leggi anche

Nel corso dell’evento dal nome “Colpo d’occhio“, promosso anche dal sindaco Antonio Trifoli, saranno illustrate le recenti novità. Sarà possibile seguire la conferenza anche da remoto attraverso il link che verrà pubblicato sulla pagina Facebook del Comune.

Leggi anche