Riaperto lo Stadio Granillo contro la Leonfortese

L’ASD Reggio Calabria comunica che la Corte Sportiva di Appello della FIGC, presieduta dal Prof. Mario Serio, riunitasi in Roma questa mattina, ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia della decisione del Giudice Sportivo della Serie D, assunta ieri pomeriggio, con la quale era stata disposta la disputa della gara Reggio Calabria – Leonfortese, in programma domenica 20 settembre prossimo, a porte chiuse, a seguito del ricorso presentato, con procedura di urgenza, dal legale incaricato dalla società, Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, volto ad ottenere la sospensione del provvedimento. Domenica 20 settembre prossimo, quindi, lo Stadio Granillo sarà aperto in ogni ordine di posti.

La decisione di merito sulla sanzione irrogata verrà presa dalla Corte Sportiva una volta depositati i motivi di appello, previa fissazione di apposita riunione, verosimilmente la prossima settimana. Si ringrazia l’Avv. Mattia Grassani per la tempestività con cui è intervenuto e la professionalità dimostrata.