Reggio, Fratelli La Bufala riapre i battenti. Peppone: ‘Sarà una festa per tutti’

La pizzeria-ristorante di via Zecca ha rinnovato i locali. Doppio evento per l'inaugurazione pranzo per bambini e serata a porte aperte

Da ben 15 anni è un simbolo del gusto e della convivialità nella città di Reggio Calabria, apprezzato da cittadini e turisti: parliamo di Fratelli La Bufala, la pizzeria-ristorante in via Zecca che unisce tradizione e innovazione. A guidare questa realtà gastronomica è Giuseppe Ferranti, meglio conosciuto come Peppone, pizzaiolo e imprenditore cresciuto in una famiglia di ristoratori.

Dopo alcune settimane di chiusura, il locale riapre i battenti con un restyling che promette di stupire ancora una volta gli affezionati clienti. Gli interni sono stati rinnovati per offrire un’atmosfera più confortevole e moderna, mantenendo allo stesso tempo quei tratti che da sempre rendono Fratelli La Bufala un punto di riferimento per tutti gli amanti della buona cucina.

Riapertura e novità di FLB a Reggio Calabria

La riapertura è prevista già per questo weekend: un appuntamento imperdibile per chi desidera ritrovare i sapori autentici di sempre e scoprire le novità nel menu. L’inconfondibile sapore delle pizze cotte in forno a legna e le specialità campane, arricchite da tante e diverse proposte culinarie, attendono i buongustai, pronti a deliziarsi in un ambiente rinnovato.

Il 12 febbraio: una giornata di festa e solidarietà

La vera grande festa di inaugurazione è fissata per mercoledì 12 febbraio, quando il locale dedicherà l’intera giornata ad un duplice evento.

A pranzo, Fratelli La Bufala ospiterà i bambini de La Casa di Benedetta, di Villa Bethania, Christi Congregazione delle Figlie di Maria Santissima Corredentrice Reggio Calabria, che settimanalmente ricevono pasti grazie alla generosità del ristorante. Stavolta, però, i piccoli saranno invitati direttamente in via Zecca, dove troveranno ad accoglierli e servirli istituzioni e autorità locali. Sarà un momento di condivisione, solidarietà e gioia che sottolinea l’impegno costante di Peppone e del suo staff verso la comunità.

La sera, il locale invita la cittadinanza a prendere parte a una vera e propria festa: un buffet gratuito aperto a tutti i reggini e a quanti vogliano celebrare insieme questa nuova avventura. Sarà l’occasione perfetta per riscoprire l’atmosfera calorosa che da sempre contraddistingue Fratelli La Bufala, tra buon cibo, sorrisi e la passione per la tradizione partenopea.

L’invito di Peppone ai reggini

“Cari amici reggini, sono davvero felice di potervi accogliere di nuovo nel nostro locale rinnovato. Ogni dettaglio e ogni sacrificio sono dedicati a voi, perché Fratelli La Bufala non è solo un posto in cui mangiare, ma una famiglia che vive dell’amore di questa città. Vi aspetto per festeggiare insieme e scrivere un nuovo capitolo di storia”.

Non resta che segnare la data in agenda e prepararsi a vivere un’esperienza che unisce tradizione, rinnovamento e solidarietà. Fratelli La Bufala è pronto a riaccendere i fornelli!