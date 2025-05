Riapre ‘Oltre Mare’

Una brezza leggera accarezza la costa di Palmi. Il sole comincia a calare dietro lo Scoglio dell’Ulivo, mentre il profumo del mare si mescola a quello del pesce appena fritto. È qui, di fronte al monumento al Pescatore, che si trova Oltre Mare, una paninoteca di mare diventata negli anni un punto di riferimento per chi cerca gusto, relax e autenticità.

Domenico e Mara portano avanti questo progetto con passione. Un’idea nata dal legame con la tradizione marinaresca della Tonnara e dalla voglia di proporre qualcosa di nuovo: panini di pesce in tutte le loro varianti, accompagnati da fritture di mare, antipasti freschissimi e birre selezionate con cura e vini calabresi.

Non solo street food. Oltre Mare è anche colazioni vista mare, aperitivi al tramonto e cene con i piedi nella sabbia. Un luogo che vive dalla mattina alla sera, pensato per chi vuole godersi la giornata in riva al mare senza rinunciare alla qualità, con noleggio servizi spiaggia.

Oltre Mare è segnalato sulle guide del Gambero Rosso, una conferma del lavoro fatto negli anni, giorno dopo giorno, stagione dopo stagione.

A partire da domani, domenica 1 giugno, si tornerà a respirare il profumo del mare. Oltre Mare riaprirà le sue porte, aspettando chi vuole fermarsi un attimo, guardare l’orizzonte e assaporare il gusto vero del Mediterraneo.

Maggiori informazioni

Via Lungomare – Tonnara di Palmi

Segui le pagine Facebook e Instagram