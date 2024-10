Reggio, ripartono bar ristoranti e negozi. C’è chi apre e chi (ancora) no – FOTO

In città, non solo nel centro storico, aleggia quella strana emozione a metà tra il desiderio e l'incubo di ripartire

Il 18 maggio è un’altra di quelle date da cerchiare in rosso nel calendario del 2020. Impossibile dimenticare quella del 9 marzo, così come il 4 maggio.

Oggi rappresenta, per molti, la vera ripartenza. Da questa mattina hanno infatti riaperto bar, ristoranti e attività al dettaglio. Sul corso Garibaldi, la principale via degli acquisti di Reggio Calabria, in molti stanno cercando di tornare alla normalità, alcuni hanno deciso di posticipare l’apertura per completare la sanificazione e per essere davvero pronti ad accogliere al meglio gli avventori, altri ancora, purtroppo forse, non riapriranno più.

È innegabile che questa pandemia abbia affossato, ancor di più, la nostra già fragile economia. Alcuni, per non sopperire alle gravi difficoltà, hanno dovuto alzare i prezzi. Sanificare e mettersi in regola con tutte le nuove misure rappresenta un ulteriore costo da aggiungere alle spese accumulate in questi mesi, altri hanno deciso di non gravare sui clienti a costo, però, di dimezzare i loro già pochi introiti.

In città, non solo nel centro storico, aleggia quella strana emozione a metà tra il desiderio e l’incubo di ripartire.