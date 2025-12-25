AdSP dei Mari Ionio e Tirreno: 1 milione e mezzo per ridurre le tasse di ancoraggio

L’obiettivo è quello di mantenere il livello di competitività del porto di Gioia Tauro nel settore del transhipment e offrire ulteriore supporto per lo sviluppo degli altri porti calabresi

Per sostenere la crescita dei traffici portuali, l’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha deciso di ridurre le tasse d’ancoraggio. L’obiettivo è quello di mantenere il livello di competitività del porto di Gioia Tauro nel settore del transhipment e, così, di assicurarne il primato nazionale e la leadership internazionale nel circuito del Mediterraneo.

L’Ente, guidato dal presidente Paolo Piacenza, ha deciso di stanziare una somma complessiva pari a 1 milione e mezzo di euro per l’anno 2025, cifra superiore a quella dell’anno precedente, al fine di offrire ulteriore supporto allo sviluppo dei porti che rientrano nella propria circoscrizione (Gioia Tauro, Corigliano Calabro, Crotone, Vibo Marina e Taureana di Palmi).

I beneficiari e la ripartizione delle risorse

Potranno beneficiare della riduzione delle tasse d’ancoraggio le compagnie di navigazione, linee o consorzi d’armamento che svolgono l’attività di trasporto merci in relazione alla propria tipologia di traffico.

In particolare:

una quota pari al 3,5% del totale è destinata al rimborso delle tasse d’ancoraggio corrisposte dalle car carriers ;

è destinata al corrisposte dalle ; la somma residua sarà destinata al rimborso delle tasse d’ancoraggio corrisposte dalle navi porta contenitori e dalle altre tipologie di navi.

Le riduzioni previste nel porto di Gioia Tauro

Nello specifico, i benefici saranno applicati a tutte le navi commerciali, ma non alle navi passeggeri, e si articolano in base a specifici criteri.

Nel porto di Gioia Tauro:

le navi portacontainers e tutte le altre tipologie di navi di stazza lorda superiore alle 80 mila tonnellate avranno una riduzione del 100% ;

e di avranno una ; per le navi di stazza lorda fino a 80 mila tonnellate, la riduzione sarà del 65%.

Le agevolazioni per le car carriers

Un adeguato beneficio è stato pianificato anche per le navi car carriers:

per quelle di stazza lorda superiore alle 30.000 tonnellate è stata disposta una riduzione del 90% ;

è stata disposta una ; le navi di stazza lorda fino a 30.000 tonnellate godranno di una riduzione pari al 65%.

Copertura finanziaria del provvedimento

Il provvedimento sarà adottato fino alla concorrenza della somma pari a 1 milione e mezzo di euro, derivante dall’aumento delle Entrate nel Bilancio dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, relative all’esercizio finanziario 2025.