Gestione raccolta rifiuti a Reggio, si avvicina il passaggio ad Ecologia Oggi

Sistema di raccolta dei rifiuti a Reggio Calabria, nei giorni scorsi è arrivato il capitolo finale di una telenovela infinita che interessa la raccolta della spazzatura in città. In passato abbiamo assistito a continui cambi di scena a causa della contesa e del contenzioso giudiziario tra la società Teknoservice ed Ecologia Oggi.

Dopo mesi di attesa e dopo diverse proroghe con cui l’ex sindaco f.f. Brunetti affidava il servizio alla Teknoservice, la sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato nuovamente tutto.

Sono stati infatti rigettati i due ricorsi presentati da Teknoservice Srl e Comune e le parti sono state condannate al pagamento delle spese di lite che ammontano a complessivi 10 mila euro.

Attraverso una determina del 31 gennaio, da Palazzo San Giorgio si dà esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato favorevole ad Ecologia Oggi.

Revocare l’aggiudicazione della gara d’appalto in argomento, già disposta in favore della ditta Teknoservice Srl, e aggiudicare in favore della ditta “Ecologia Oggi spa” l’appalto relativo al “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria” per un prezzo di aggiudicazione, riferito ad una durata di 48 mesi, pari ad € 92.584.128,00 (oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per €. 320.000,00).

La presente aggiudicazione è subordinata all’esito positivo della predetta verifica del possesso in capo all’operatore economico aggiudicatario dei prescritti requisiti di ordine generale, in esito alla quale si provvederà con successiva determinazione alla relativa presa d’atto”, si legge in sintesi nella determina comunale.