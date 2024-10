Rifiuti a Reggio, braccio di ferro tra Ecologia Oggi e Teknoservice. Chi la spunterà?

Che baraonda la gara per l’affidamento del servizio di raccolta della spazzatura nel Comune di Reggio Calabria. Ciò che avrebbe dovuto risolvere i disagi della città si è trasformato, purtroppo, in un gioco del tiro alla fune in attesa che il Consiglio di Stato decida il da farsi.

Attraverso un provvedimento di affidamento provvisorio, il sindaco f.f. Paolo Brunetti ha fatto arrivare in città la ditta Teknoservice che, in questi mesi, è subentrata ad Avr, per garantire a Reggio Calabria la continuità del servizio di raccolta rifiuti.

Sull’altro piatto della bilancia, invece, si trova Ecologia Oggi, la ditta che, in città, si occupa già del servizio raccolta rifiuti presso l’azienda ospedaliera del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli. E, secondo il Tar, sarebbe proprio questa la ditta a cui spetterebbe l’aggiudicazione della gara d’appalto.

“La commissione di gara avrebbe dovuto fare dettagliati approfondimenti sull’attribuzione dei punteggi alle due ditte partecipanti”.

Il verdetto dal Consiglio di Stato

A decidere se sospendere o meno la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale sezione provinciale di Reggio Calabria, adesso, è il Consiglio di Stato. Sono settimane di incertezza queste vissute in riva allo Stretto, giorni in cui Teknoservice continua ad operare e ad offrire i propri servizi alla città, ben consapevole che il lavoro potrebbe terminare da un momento all’altro. Non c’è ancora una data precisa, ma la decisione definitiva e, dunque, anche la fine della tempesta per Reggio, dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.