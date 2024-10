Esercito, ecoballe e Regione: l’aggiornamento sui rifiuti del vicesindaco Neri – VIDEO

Commenta così l’emergenza rifiuti il vicesindaco con delega all’ambiente Armando Neri. La situazione vissuta nella città di Reggio Calabria sta scatenando il malcontento dei cittadini tanto che, nei giorni scorsi, è stato appiccato un incendio nel rione Marconi.

“Manca l’interlocuzione con la Regione Calabria – spiega Neri – che è il soggetto preposto a dare risposte su questo tema. Noi ovviamente non abbiamo mai fatto spallucce e siamo quotidianamente in mezzo alla trincea per risolvere il problema. Lo stiamo facendo con gli strumenti che l’ordinamento di legge ci permette di utilizzare per affrontare questa emergenza”.