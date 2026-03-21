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Rifiuti a Reggio, la segnalazione da Santa Caterina: ‘Da giorni non vengono raccolti’

'Il panorama è desolante ed indegno nonché pericoloso per la salute pubblica. I cumuli di spazzatura giacciono copiosi in una delle arterie tra le più trafficate e popolose della città'

21 Marzo 2026 - 18:06 | Redazione

rifiuti santa caterina

Rifiuti a Reggio Calabria, riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice.

“Sevo ricorrere a Voi, quale testata giornalistica attenta ed imparziale, nella speranza che qualcosa si muova. Da diversi giorni non viene effettuata la raccolta dei rifiuti in via Santa Caterina a Reggio Calabria.

Il panorama è desolante ed indegno nonché pericoloso per la salute pubblica. I cumuli di spazzatura giacciono copiosi in una delle arterie tra le più trafficate e popolose della città. 

Vi chiedo la cortesia di dare visibilità augurandoci che chi di dovere intervenga con urgenza ed in modo definitivo. Grazie”, conclude la mail firmata.

Reggio Calabria Attualità