Incubo rifiuti a Santa Domenica, nuovi roghi e residenti esasperati: ‘Stanchi di respirare veleni’ – VIDEO

Nuovo intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale. La denuncia dei cittadini: "Stop incivili e piromani"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione dei residenti della frazione Santa Domenica a Gallico Superiore, stanchi di una situazione di degrado e pericolo che dura ormai da troppi mesi:

“Una situazione insostenibile che si trascina ormai da mesi, sospesa tra l’inciviltà cronica di pochi e il fumo tossico che ammorba l’aria di un intero quartiere”.

Un film già visto, purtroppo. L’ennesimo capitolo di una vicenda che lo scorso gennaio aveva vissuto un momento emblematico lungo l’argine di via Angolo Santa Domenica, devastato da un enorme rogo di spazzatura che aveva richiesto il massiccio intervento dei Vigili del Fuoco. A distanza di mesi, nulla è cambiato.

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“Le ultime 24 ore sono state l’ennesima fotografia di un degrado senza fine. Nel pomeriggio di ieri, un nuovo incendio ha avvolto la discarica abusiva, costringendo i Vigili del Fuoco all’intervento; gli stessi uomini del 115 sono dovuti tornare sul posto anche questa mattina per spegnere gli ultimi focolai e bonificare i cumuli fumanti.

Ieri, sul luogo del disastro, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto a immortalare le immagini del degrado”.

L’inciviltà viaggia su due e quattro ruote

“Ciò che ferisce maggiormente la comunità di Santa Domenica è l’assoluta gratuità di questi gesti”.

Come segnalano con rabbia i residenti, il quartiere è regolarmente servito dai cassonetti stradali, facilmente raggiungibili da chiunque. Eppure, si continua ad assistere al triste spettacolo del “lancio del sacchetto”:

“Siamo stanchi di subire in silenzio. Qui c’è gente che passa in auto o in motorino e rallenta solo per lanciare la spazzatura lungo la strada, creando vere e proprie discariche a cielo aperto che poi, puntualmente, qualcuno decide di dare alle fiamme. È una situazione tossica, in tutti i sensi.

I miasmi della spazzatura in decomposizione, uniti ai fumi densi e nocivi liberati dai roghi, stanno rendendo l’aria irrespirabile, costringendo le famiglie a barricarsi in casa anche con l’arrivo del caldo”.

La richiesta della comunità: telecamere e decoro

“La nostra speranza è che l’intervento congiunto di Vigili del Fuoco e Polizia Locale non rimanga un episodio isolato, ma segni l’inizio di una svolta per incastrare gli incivili della spazzatura e i piromani, oltre ad una bonifica radicale della zona”.

La richiesta alle istituzioni è chiara: restituire a Santa Domenica la tranquillità e, soprattutto, il decoro che merita.