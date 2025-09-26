Rigirozzo dalla Domotek: ‘Colpito dalla città, qui per crescere e far bene’

Si avvicina il primo, atteso banco di prova per la nuova stagione amaranto della Domotek Volley, massima espressione del Volley in Calabria. Capitan Laganà e i suoi compagni, sotto la guida del coach Antonio Polimeni, scenderanno in campo sabato, 27 settembre, in occasione del Torneo Cois che si disputerà in Sardegna. Ad aprire la due giorni sarà l’incontro tra Cus Cagliari e Mantova, mentre gli amaranto affronteranno in semifinale la compagine di A3 del Sarroch.

Un appuntamento importante, non solo per il risultato sportivo, ma soprattutto come tassello nella costruzione di un’identità di squadra solida, in vista della prossima stagione, che si annuncia impegnativa e ricca di obiettivi.

Tra le nuove leve su cui la società punta con fiducia c’è anche Simone Rigirozzo, giovane atleta classe 2006, proveniente dalla Fenice Roma. Un innesto che guarda al futuro, ma che vuole portare valore sin da subito.

Proprio Rigirozzo, dopo i primi giorni di ambientamento, racconta con entusiasmo le sue prime impressioni: “Ho potuto conoscere meglio anche i miei compagni di squadra e questo fa sì che possa anche unire un po’ di più al gruppo”.

E sul piano personale, cosa si aspetta da questa annata? “Mi aspetto un’annata molto tosta, impegnativa. Bisogna raggiungere tanti obiettivi, ma ovviamente con il giusto impegno e anche la giusta cattiveria“.

Non solo Volley ma anche impegno cittadino, il giovane atleta ha già avuto modo di esplorare la città. “Sì, ho visto un po’ la città, molto bella. Reggio molto accogliente, calda, il mare bellissimo, stupendo. Sono stato a Catona per adesso e poi in centro e devo dire c’è molta gente ancora, però molto bello“.

Appuntamento a sabato dunque, per il primo vero test di questa nuova squadra in costruzione.