Rimossa nuovamente la scritta ‘Difendi Reggio’ in autostrada, in passato aveva generato polemiche

Il messaggio apparso sul muro sopra la galleria aveva diviso la città. La scritta era stata ripristinata dopo l'oscuramento nel 2023

Non c’è più. La scritta “Difendi Reggio”, visibile lungo l’autostrada tra gli svincoli di Reggio Gallico e Reggio Porto, è stata nuovamente rimossa.

Quel messaggio, comparso sul muro in cemento, svariati anni fa, sopra una galleria, era, per alcuni, un richiamo identitario, per altri, un segno divisivo da non normalizzare.

La vicenda non è nuova. Già nel luglio 2023 la scritta era stata oscurata. Poche settimane dopo, però, era ricomparsa, tornando ben visibile agli automobilisti diretti verso il centro cittadino.

Adesso, il colpo d’occhio è cambiato di nuovo. Da alcuni giorni, infatti, la scritta non compare più sul tratto interessato.