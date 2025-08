Forza Italia Villa: ‘Inaccettabile la rimozione della statua di Papa Giovanni Paolo II’

“Apprendiamo con profondo rammarico che, in data 29 luglio 2025, è stata rimossa la statua di Papa Giovanni Paolo II, collocata da anni di fronte alla chiesa di Cannitello. La figura del Santo Pontefice, amata e venerata da credenti e stimata anche da fedeli di ogni professione religiosa, trasmetteva un senso di pace e protezione alla comunità villese e a tutti i naviganti dello Stretto. Una presenza silenziosa ma significativa, che benediceva ogni giorno quel tratto di mare e chi lo attraversava”.

A scriverlo, in una nota stampa, i consiglieri di Forza Italia del Comune di Villa San Giovanni.

Una ferita per la comunità

“La decisione di rimuovere la statua è una ferita profonda, assunta contro il valore e la volontà di tantissimi cittadini. Nessuno potrà più guardare quella rotonda, oggi vuota, senza provare un senso di vuoto e senza ricordare quel grande Papa, Giovanni Paolo II, che ha vegliato simbolicamente sulla nostra città per anni.

La posizione di Forza Italia

Forza Italia si è sempre opposta con determinazione a questa scelta: le nostre manifestazioni davanti alla chiesa di Cannitello sono lì a testimoniare l’impegno per difendere un simbolo tanto caro alla cittadinanza. È inaccettabile che l’amministrazione Caminiti non abbia fatto nulla per trovare una soluzione che consentisse alla statua di restare in quel luogo centrale e ben visibile.

Abbiamo sperato fino all’ultimo in un ripensamento, in un progetto che potesse includere nuovamente l’opera raffigurante Papa Wojtyła. Ma, purtroppo, dobbiamo constatare che la sensibilità dell’Amministrazione viene molto dopo le richieste dei cittadini, che dovrebbero invece rappresentare. Si è preferito seguire una decisione ideologica, presa contro il buon senso e il sentimento popolare.

Una città in declino

Dopo tre anni di governo, è sempre più evidente la direzione intrapresa dalla maggioranza guidata da Caminiti: un lento ma costante declino non solo economico, ma anche culturale e ambientale per Villa San Giovanni. Noi continueremo a far sentire la voce di chi crede in una città che non rinnega la sua storia, i suoi simboli e la sua identità“.

I Consiglieri Comunali del Gruppo di Forza Italia di Villa San Giovanni

Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco