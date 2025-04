Rimpasto Giunta Falcomatà, è di nuovo caos. Il Pd: ‘Apprendiamo dai giornali. Serve un confronto’

“Secondo fonti stampa, il sindaco Giuseppe Falcomatà starebbe preparando un rimpasto della giunta comunale di Reggio Calabria, ma senza un confronto preliminare con le forze di centrosinistra. Riteniamo che sia utile uno spirito di coesione e una gestione democratica nelle decisioni politiche, soprattutto di governo pubblico”.

Leggi anche

Lo dichiarano alla stampa i segretari del Pd di Reggio Calabria, Antonio Morabito e Valeria Bonforte, che osservano:

“Proponiamo, dunque, che presto sia convocato un incontro interpartitico, in modo da condividere le prospettive politiche, da analizzare la fase che la città sta vivendo e da discutere delle principali sfide che la nostra coalizione dovrà affrontare nel prossimo futuro. Detto incontro, peraltro, consentirebbe alle forze politiche del centrosinistra di dare un contributo costruttivo e positivo per il prosieguo dell’azione amministrativa nella condivisione e nell’unità, indispensabili – concludono i segretari del Pd reggino – anche per continuare a costruire l’alternativa alle destre che sgovernano la Regione e il Paese”.