Rinascita Scott, condanna dimezzata in appello per Francesco Stilo
Soddisfazione dei legali per il significativo ridimensionamento della condanna, si attendono le motivazioni
19 Dicembre 2025 - 08:17 | Comunicato Stampa
La Corte di Appello di Catanzaro, nel processo Rinascita Scott, decidendo sull’appello dell’avvocato Francesco Stilo, condannato in primo grado a 14 anni di reclusione per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, ha ridotto la pena inflitta in primo grado, rideterminandola in anni sette e mesi otto di reclusione.
I difensori di Francesco Stilo, Avvocati Giuseppe Spinelli, Salvatore Cerra e Valerio Mercuri, nel registrare il significativo ridimensionamento della gravità della condanna, ottenuto in grado di appello, attendono di conoscere le motivazioni della decisione al fine di proseguire in sede di legittimità la difesa del loro assistito.