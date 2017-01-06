Rinviata la partita Bic Rc Vs INAIL Palermo
La gara della quarta giornata di serie B, in programma al PalaCalafiore alle 18, è stata rinviata a causa del maltempo
06 Gennaio 2017 - 12:41 | di Redazione
Si comunica che la 4a giornata di campionato serie B di basket in carrozzina, Bic Reggio Calabria Vs Inail Palerm, prevista per oggi al PalaCalafiore alle ore 18 è stata rinviata causa maltempo.
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