Rinviato il concerto di Raf e Tozzi a Reggio Calabria

A causa di una laringo-faringite che ha colpito Umberto Tozzi durante le prove a Rimini, le date del tour comprese tra il 3 e il 9 maggio, compresa la stessa data zero di Rimini che avrebbe dovuto svolgersi il 30 aprile, sono state rinviate alle settimane seguenti.

E’ quanto rendono noto la produzione del tour che vede salire sul palco per la prima volta insieme Raf e Umberto Tozzi, e la Esse Emme Musica di Maurizio Senese che organizza il concerto previsto inizialmente il 3 maggio a Reggio Calabria. La data al Palazzetto dello Sport di Pentimele è stata infatti rinviata al 5 giugno.

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data.

Ad ogni modo per chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti acquistati per il concerto del 3 maggio a Reggio Calabria, queste sono le diverse modalità: per il rimborso dei biglietti acquistati presso un punto vendita è possibile rivolgersi al punto vendita dove è stato acquistato il biglietto entro e non oltre il 6 maggio 2019; per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità “ritiro presso il luogo dell’evento”, è possibile scrivere all’indirizzo email ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 6 maggio 2019; per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità “spedizione tramite corriere espresso”, è possibile spedire il biglietto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 6 maggio 2019 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).