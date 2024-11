Reggio, il nuovo Parco Urbano al Rione Marconi è pronto: c’è la data di inaugurazione

Dopo la riqualificazione dell’area del Tempietto, un altro progetto significativo dell’amministrazione Falcomatà sta per giungere al termine. Si tratta del Parco Urbano del Rione Marconi, uno spazio che è stato sottratto al degrado per essere trasformato in un punto di ritrovo dedicato a famiglie, sportivi e residenti. La cerimonia di inaugurazione è prevista per martedì 19 novembre, data che sancirà ufficialmente l’apertura del nuovo spazio verde.

Il parco, finanziato con fondi del PNRR per un importo di quasi un milione di euro, include una palestra all’aperto, un’area giochi completamente attrezzata per i bambini, un campo polivalente rinnovato e una suggestiva fontana artistica. Nei giorni scorsi, il sindaco Giuseppe Falcomatà, accompagnato dagli assessori e dai consiglieri delegati, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori, ormai in fase di ultimazione.

Un progetto di riscatto sociale per il Rione Marconi

«Nel Rione Marconi, uno dei quartieri più popolosi della città, c'era un'area che rappresentava un "non luogo", un simbolo di abbandono che mortificava gli sforzi di tanti cittadini di buona volontà che, da anni, si impegnano per promuovere una cultura del vivere civile – ha commentato con entusiasmo il sindaco Falcomatà – Grazie a questo progetto, l'area è stata completamente riqualificata e trasformata in uno spazio sociale che può finalmente essere vissuto da tutti».

Il parco sarà un punto di riferimento non solo per le famiglie con bambini, ma anche per gli appassionati di sport e fitness che potranno utilizzare le nuove attrezzature all’aperto.

«Stiamo proseguendo nel nostro impegno per riqualificare le piazze e gli spazi pubblici di Reggio Calabria, rendendoli luoghi di socialità e benessere» ha aggiunto Falcomatà.

Il nuovo volto del Rione Marconi: un segnale di speranza

La visita del sindaco e dei suoi collaboratori ha confermato che i lavori sono ormai conclusi, come dimostrano le immagini catturate sul posto. L’inaugurazione del 19 novembre sarà un momento di festa per i residenti, che finalmente potranno beneficiare di uno spazio rinnovato e accogliente, destinato a promuovere l’aggregazione sociale e a combattere il degrado.

Dopo il successo del Tempietto, questo nuovo progetto si inserisce nella visione dell’amministrazione comunale di una città più vivibile e sostenibile.